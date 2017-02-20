Понедельник, 20 Февраля 2017 13:31

АрмИнфо.Президент Арцаха Бако Саакян, спикер парламента Ашот Гулян и министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян провели встречи с находящимися в эти дни представителями зарубежных делегаций, осуществляющих мониторинг за ходом конституционных реформ в Нагорном Карабахе. В ходе встреч был обсужден ход плебисцита, сам проект преобразований, а также ситуация вокруг карабахского конфликта.

Отметим, что в эти дни в НКР находится сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Евросоюз-Армения Элени Теохариус, члены Европарламента Франк Энгель и Яромир Штетина, экс-посол Германии в Армении Райнел Морел, парламентские делегации из Боливии, Аргентины, Болгарии, делегации из Бельгии, США, Канады, Чехии, Словении, Словакии, Латвии, Испании, Румынии, Великобритании, Белоруссии и даже Пакистана, с которым до сих пор не признал независимость Армении, а также ряда непризнанных республик - Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В целом за референдумом осуществляют мониторинг 104 международных наблюдателя из более чем 30 стран.

Примечательно, что накануне представители белорусской делегации устроили акцию в поддержку экстрадированного решением Минска в Азербайджан гражданина Беларуси Александра Лапшина за его посещение в Нагорный Карабах. Участники акции держали в руках фотографию Лапшина.

Отметим, что ряд стран, в том числе и сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ, заявили, что не признают Нагорный Карабах, однако считают проведение референдума внутренним делом непризнанной республики. Проект конституционных преобразований предусматривает переход Арцаха с полупрезидентской формы правления на президентскую.