Понедельник, 20 Февраля 2017 13:29

АрмИнфо. Согласно данным доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute), в 2012-2016 гг. закупки оружия Азербайджаном превысили закупки Армении в 20 раз



Согласно экспертам SIPRI, Азербайджан с 4% также вошел в пятерку стран, куда уходила в 2012-2016 годах основная часть экспортного объема вооружения России: Индия (38%), Вьетнам (11%), Китай (11%) и Алжир (10%).



Крупнейшими в мире экспортерами основных видов вооружений в период с 2012-го по 2016 гг. с совместной долей в мировом экспорте в 56% остаются США и Россия. Пятерку крупнейших поставщиков вооружения, как и ранее, возглавляют США. На их долю приходится 33%. Главные клиенты американцев - Саудовская Аравию, ОАЭ и Турция. В целом за прошедшие пять лет Вашингтон поставил вооружения как минимум 100 странам.



Второе место в списке крупнейших экспортеров заняла Россия. Ее доля в международном экспорте вооружений составила 23%. Главными партнерами РФ за последние пять лет стали Индия, Вьетнам и Китай. В целом в период с 2012-го по 2016 годы Москва поставила свое вооружение 50 государствам.



Третье место среди крупнейших экспортеров, по данным SIPRI, занимает, как и ранее, Китай (6,2% в доле мирового экспорта), за ним следует Франция (6%) и замыкает пятерку Германия (5,6%).



Продажи оружия в мире достигли со времен окончания холодной войны максимума. Объем рынка вооружений в 2012-2016 гг. увеличился на 8,4 процента в сравнении с предыдущим пятилетним периодом и достиг максимума для любых пятилетних периодов после окончания холодной войны. Вырос приток оружия в страны Азии и Океании и на Ближний Восток, меж тем Европа, Америка и Африка стали закупать меньше. Также отмечается тенденция к росту глобального рынка вооружений после того, как на протяжении многих лет в этой области наблюдался спад.