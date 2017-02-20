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 Понедельник, 20 Февраля 2017 12:50

Марианна Мкртчян

Вице-спикер парламента Абхазии: Проект конституционных реформ серьезный шаг вперед с точки зрения соблюдения прав человека в Арцахе

Вице-спикер парламента Абхазии: Проект конституционных реформ серьезный шаг вперед с точки зрения соблюдения прав человека в Арцахе

АрмИнфо.Активность на референдуме по конституционным реформам в Арцахе достаточна высокая, заявила в беседе с журналистами  вице-спикер Народного Собрания Абхазии Эмма Гамисония, осуществляющая мониторинг за ходом плебисцита в НКР.

<Я всю ночь изучала новую конституцию, и считаю, что этот документ серьезный шаг вперед с точки зрения соблюдения прав человека. Это очень современно, цивилизовано и демократично.  Мы приветствуем данные референдум>.

20 февраля в НКР проходит конституционный референдум. Проект преобразований предусматривает переход НКР с полупрезидентской формы правления на президентскую.  За процессом референдума осуществляют мониторинг 104 международных наблюдателя.

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