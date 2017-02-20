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 Понедельник, 20 Февраля 2017 10:48

Александр Аванесов

КПП "Верхний Ларс" закрыт для грузовых автомобилей

КПП "Верхний Ларс" закрыт для грузовых автомобилей

АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что 20-го февраля по положению на 09:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

 

Согласно источнику, закрыта автодорога Берд-Чамбарак. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На перевале Варденяц, автодорогах  области Сюник и Сотк-Карвачар, поворотах Тигранашена и автодороге Горис-Сисиан местами наблюдается гололедица.

На автодорогах Нагорно-Карабахской Республики местами наблюдается гололед.  Автодороги деревень Мехмана Мартакертского региона и Кейсаван Шушинского региона закрыты.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей.

Согласно полученным данным из МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога открыта, а пропускной пункт закрыт для грузовых автомобилей.

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