Понедельник, 20 Февраля 2017 09:21

АрмИнфо.В Нагорном Карабахе стартовал конституционный референдум.

Все 280 избирательных участков открылись в 08:00 часов по местному времени 20 февраля. В референдуме смогут принять участие 102 557 граждан НКР (69% населения). За ходом референдума будут наблюдать 104 иностранных наблюдателя из 30 стран мира и 103 местных.

Концепция конституционных реформ НКР была представлена в августе 2016 года.

После общественных и политических обсуждений, парламент НКР 17 января принял решение о вынесении проекта конституционных реформ на референдум. Из 28 присутствующих депутатов <за> это решение проголосовали 20, <против> - 7 парламентариев и 1 человек воздержался. Против проголосовали фракции <Дашнакцутюн> и <Возрождение>, воздержалась партия <Движение-88>, за - <Свободная Родина> и <Демократия>.

Вопрос, вынесенный на референдум, сформулирован следующим образом: <Согласны ли Вы с тем, чтобы поставленный на референдум проект Конституции Республики Арцах был принят в качестве Конституции Республики Арцах?> По действующей конституции, НКР - это полупрезидентская республика, проект новой конституции предусматривает президентскую форму правления с широкими полномочиями законодательной власти.