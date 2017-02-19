Воскресенье, 19 Февраля 2017 20:07

АрмИнфо. В предстоящем завтра в Нагорном Карабахе конституционном референдуме смогут принять участие 102 557 граждан НКР (69% населения), что на 11 тысяч больше, чем на предыдущем конституционном референдуме в 2006 году.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо из Степанакерта, об этом 19 февраля в ходе пресс-конференции в Степанакерте заявила председатель Центральной избирательной комиссии НКР Србуи Арзуманян. Она сообщила, что в республике открыто 11 избирательных округов и 280 избирательных участков. В голосовании примут участие также заключенные исправительных учреждений.

В тоже время она сообщила, что за ходом референдума будут наблюдать 104 иностранных наблюдателя из 30 стран мира и 103 местных наболюдателя. Ход референдума будут освещать более 80 журналистов. Среди международных наблюдателей член административного округа Фресно штата Калифорния Андреас Боргеас, ответственной за проведение выборов округа Санта Круз штата Калифорния Гейл Пелерин, директор исследовательского центра управления выборами Калифорнийского университета Беркли Карин Мак Дональд, аргентинский депутат Бренда Аустин, уругвайский правозащитник Оскар Лопес Голдарасенан, руководитель группы дружбы Евросоюз-Армения Элени Теохарус , директор главного офиса партии «Движение Солидарности» Кипра Яниса Селинопулоса. В числе наблюдателей представители Великобритании, Франции, Болгарии, Канады, Германии в лице бывшего посла Германии в Армении Райнера Мореля.

Арзуманян подчеркнула, что со дня провозглашения независимости в Нагорно-Карабахской Республике уже состоялось два подобных референдума. «Выборные процессы, голосования и референдумы в НКР из года в год становятся качественно лучше. Мы стремимся, чтобы они соответствовали международным стандартам и демократическим принципам», - сказала она. При этом Арзуманян добавила, что оценки журналистов и наблюдателей повышают имидж республики на международной арене.

Глава ЦИК также проинформировала, что жители села Талиш, которое стало непосредственным объектом военной агрессии азербайджанских ВС в апреле прошлого года, проголосуют на избирательном участке общины Алашан Мартакертского района, а те кто находятся в Ереване, смогут проголосовать в Генконсульстве НКР в Ереване.

На вопрос о том, есть ли среди наблюдателей представители Беларуси, Арзуманян заявила, что нет. Однако, одна из представителей наблюдательской миссии, присутствующих на брифинге, сообщила, что она является гражданином Беларуси, хотя в данный момент выступает от имени международной организации.

Завтра, 20 февраля в НКР пройдет Конституционный референдум. Концепция конституционных реформ НКР была представлена в августе 2016 года. После общественных и политических обсуждений, парламент НКР 17 января принял решение о вынесении проекта конституционных реформ на референдум. Из 28 присутствующих депутатов <за> это решение проголосовали 20, <против> - 7 парламентариев и 1 человек воздержался. Против проголосовали фракции <Дашнакцутюн> и <Возрождение>, воздержалась партия <Движение-88>, за - <Свободная Родина> и <Демократия>. Вопрос, вынесенный на референдум, сформулирован следующим образом: <Согласны ли Вы с тем, чтобы поставленный на референдум проект Конституции Республики Арцах был принят в качестве Конституции Республики Арцах?> По действующей конституции, НКР - это полупрезидентская республика, проект новой конституции предусматривает президентскую форму правления с широкими полномочиями законодательной власти.