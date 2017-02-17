Пятница, 17 Февраля 2017 16:46

АрмИнфо.Правящая в Армении элита утратила все ресурсы развития страны, следовательно, необходима более эффективная система управления и новая политическая элита. Об этом 17 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил экс-министр обороны и лидер блока "Оганян-Раффи-Осканян" Сейран Оганян.

По его словам, сформировав внушительную команду, блок стремится именно к этому. Более того, он заверил, что следующим шагом будет представление предвыборной программы, которая будет включать в себя стратегии развития разных отраслей. При этом Оганян заметил, что именно экономическое развитие может стать основой для разрешения карабахского конфликта, поскольку наличие экономических проблем делает страну слабой и мешает разрешению внешнеполитических вопросов. "Для нас вопросы безопасности являются приоритетными", - подчеркнул Оганян.

В свою очередь глава экс-глава МИД Армении и лидер входящей в состав блока партии "Единение" Вардан Осканян заявил, что вторым среди приоритетов их политической команды будет повышение уровня жизни граждан страны. "Мы выступаем за изменения в философии экономической политики. Не бюджет должен диктовать политику, а политика способствовать пополнению бюджета. Мы намерены повысить пенсии и зарплаты, поскольку это приведет к пополнению бюджета и экономической активности", - отметил Осканян.

Оба политика признали, что совершали ошибки в ходе пребывания на постах министров, однако оба отреклись от своей причастности к первомартовским событиям. Экс-министры заметили, что данные события нуждаются в подробном расследовании и пообещали заняться этим в случае победы на выборах. "Это самые трагичные события в истории республики. Мы займемся расследованием, если оно покажет, что мы должны понести ответственность, мы готовы на это ", - заключил он.