Четверг, 16 Февраля 2017 19:38

АрмИнфо. В 2017 году правительство Армении направит 1.2 млрд драмов на субсидирование процентов по лизингу сельскохозяйственной техники. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил министр сельского хозяйства РА Игнатий Аракелян.

По его словам, программа содействия лизингу сельскохозяйственной техники будет представлена предприятиям и ведомствам на обсуждение на следующей неделе. Основной целью программы станет обеспечение низких процентных ставок, что позволит крестьянам и фермерским хозяйствам приобрести сельскохозяйственную технику на льготных условиях.

Напомним, что 26 января на заседании правительства премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру сельского хозяйства Игнатию Аракеляну в течение месяца представить проект программы содействия лизингу сельскохозяйственной техники. Глава правительства также поручил в 15-дневный срок провести встречи с представителями производителей сельскохозяйственной техники из России и других стран для обсуждения условий поставки. "Необходимо очень интенсивно и последовательно осуществить данную программу", - сказал тогда Карапетян.