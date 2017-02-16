Четверг, 16 Февраля 2017 19:30

АрмИнфо.Для участия в апрельских парламентских выборах 9 политических единиц представили свои списки в Центральную избирательную комиссию Армении.

Как для журналистов, так и сотрудников ЦИК сюрпризом стало участие Коммунистической партии Армении в предстоящих парламентских выборах, поскольку ранее партия не выступала с заявлениями на этот счет. В пропорциональный список партии включено 173 кандидата и его возглавил первый секретарь Центрального Комитета Компартии Армении Тачат Саркисян.

Решения трех политических сил Республиканкой партии Армении, АРФ "Дашнакцутюн" и "Армянского возрождения" об участии в выборах по отдельному списку осталось неизменным. Список РПА возглавил министр обороны Армении Виген Саркисян, АРФД - глава фракции Армен Рустамян, а ПАВ - глава партии Артур Багдасарян.

В отличие от вышеперечисленных сил Армянский национальный конгресс Левона Тер- Петросяна и Народная партия Армении Степана Демирчяна, а также партия Хачатура Кокобеляна "Свободные демократы" и Гранта Багратяна "Свобода" решили выступить с единым списком. Список АНК­НПА возглавил Тер-Петросян, в "Свободных демократов" и "Свободы" Хачатур Кокобелян.

В парламентских выборах также будет участвовать три блока: "Царукян" , "Оганян- Раффи-Осканян" и "Елк". В блок "Царукян" консолидировались партии <Процветающая Армения>, <Армянское общенациональное движение>, <Альянс> и<Справедливость>. Список возглавил лидер ППА Гагик Царукян. За ним следует экс-глава Контрольной палаты Ишхан Закарян, после Наира Зограбян, экономист Вардан Бостанджян, депутат Микаел Мелкумян, лидеры АОД Арарат Зурабян и "Альянса" Тигран Уриханян.

Креативностью отличился блок "Оганян-Раффи-Осканян", который консолидировал партии "Наследие" и "Единение", а также несколько общественных организацией. Как и ожидалось, список блока возглавил беспартийный экс-министр обороны Сейран Оганян, однако сюрпризом стало решение эксцентричного лидера "Наследия" Раффи Ованнисян, который свое место в пропорциональном списке уступил зампреду партии Армену Мартиросяну, а сам разместился на 11-ой позиции. Третьим в пропорциональном списке стал экс-глава МИД и лидер "Единения" Вардан Осканян, после член его партии Элинар Варданян и "наследник" Ваагн Ованнисян.

Меж тем блок "Елк", который сформирован из партий Эдмона Марукяна "Просвещенная Армения", Арама Саркисняа "Республика' и Никола Пашиняна "Гражданский договор" не представил каких-либо сюрпризов, однако пообещал удивить избирателей после выборов и получить парламентское большинство. Список данной политической единицы возглавил Марукян, за ним последовали Арам Саркисян, Никол Пашинян, представитель ПА Мане Тандилян, член ГД Сасун Микаелян.

Парламентские выборы в Армении намечены на 2 апреля 2017 года.

Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления.