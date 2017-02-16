﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Четверг, 16 Февраля 2017 18:27

Нана Мартиросян

Раффи Ованнисян 11 в списке блока "Оганян-Раффи-Осканян"

Раффи Ованнисян 11 в списке блока "Оганян-Раффи-Осканян"

АрмИнфо. Блок "Оганян-Раффи-Осканян"  в лице эск-министра обороны Сейрана Оганяна, партии <Наследие> во главе с экс-министром иностранных дел Раффи Ованнесяном и партии <Единение> с другим экс-министром ИД Варданом Осканяном представил свой предвыборный список в Центризбирком.

Основным сюрпризом списка стал тот факт, что Раффи Ованнисян, занявший второе место на президентских выборах 2013 года, расположился лишь на 11 позиции.  Блок возглавляет Сейран Оганян, за ним следует зампред <Наследия> Армен Мартиросян, третьим идет Вардан Осканян, четвертая депутат от <Единения> Элинар Варданян, пятый Ваагн Ованнисян. Блок идет на выборы с лозунгом "Единение, наследие, победа".

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
4619
 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням