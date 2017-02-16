Четверг, 16 Февраля 2017 18:04

АрмИнфо.Блок <Елк> в лице партий <Анрапетутюн>, <Гражданский договор> и <Просвещенная Армения> представил в Центральную избирательную комиссию свой предвыборный список.

Список блока возглавляет глава ПА, депутат Эдмон Марукян, далее идет председатель <Анрапетутюн>, экс-премьер Арам Саркисян, на третьем месте лидер ГД, депутат Никол Пашинян, за ним следует представитель ПА Мане Тандилян, на пятом месте член ГД Сасун Микаелян, на шестом от <Анрапетутюна> Артак Зейналян, седьмой является Лена Назарян, восьмым Айк Конджорян, девятым Араик Арутюнян, десятым Хачик Симонян.