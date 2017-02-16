Четверг, 16 Февраля 2017 16:26

АрмИнфо.. Армения приняла порядок для въезда иностранных граждан по внутренним паспортам. Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства 16 февраля.

Как пояснила министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, во всех тех случаях, когда межгосударственными соглашениями РА предусмотрена возможность въезда иностранного гражданина на территорию республики по внутренним паспортам, Кабмин установит новый порядок пересечения границы без отметок в паспортах. "В обратном случае, ДОУ перестанет быть действительным в стране проживания, который не предусматривает возможность проставления подобной отметки во внутреннем паспорте", - заявила министр.

Помимо этого, отныне внутренний паспорт данного иностранного гражданина будет считаться документом, удостоверяющим его личность в РА. "Это решение будет стимулировать развитие въездного туризма в Армению, в частности, из России", - заявила Арпине Ованнисян. Проект согласован с СНБ и МИД РА.

Напомним, что по итогам официального визита в РФ премьер-министра Армении Карена Карапетяна, в числе ряда других документов подписаны изменения в соглашении о взаимных поездках граждан по внутренним паспортам. В результате, граждане РФ и Армении смогут ездить в гости друг к другу по внутренним паспортам.

Отметим также, что к 2020 году Государственный комитет по туризму РА намерен удвоить приток иностранных туристов в Армению. 2016 год туристический сектор Армении закрыл с 5,7%-ым ростом.

По итогам года в республику прибыло 2.867 млн иностранных граждан, из коих 1.259 млн. - в целях туризма. Наибольшую роль в обеспечении роста туризма Армении приходится на граждан РФ, Ирана, ОАЭ, Китая, и др. При этом, число иранских туристов в 2016 году возросло на 30%, а российских - на 2,3%, против спада на 6% годом ранее.

Дополнительными факторами, воздействующими на приток туристов в Армению, в Госкомитете назвали безвизовый режим для граждан Ирана, и въезд граждан России на территорию РА по внутренним паспортам. Вместе с тем, на данном этапе ведутся обсуждения о введении безвизового режима для граждан стран Персидского залива, а для китайских туристов создаются возможности для получения визы в таможенных пунктах.