Четверг, 16 Февраля 2017 16:09

АрмИнфо.Половина избирателей Армении на предстоящих парламентских выборах 2 апреля будет голосовать за деньги. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил зампредседателя Армянского национального конгресса и руководитель фракции АНК Левон Зурабян.

Он отметил, что причина этому - тяжелое социально-экономическое положение, в котором оказался народ из-за действующего режима. <Мы проводим мониторинги, анализы, которые свидетельствуют, что половина избирателей отдадут свои голоса за деньги>, - сказал Зурабян. И в этом контексте он добавил, что в новом Избирательном кодексе есть лазейки и для использования административного ресурса, и для избирательных взяток. <Но есть и положительные стороны, к примеру, полностью очищены избирательные списки, и в голосовании примут лишь живые люди, а не <мертвые души>, как в прежний раз.

Отвечая на вопрос, возможна ли коалиция АНК с иными силами после выборов, Зурабян сказал, что Конгресс готов обсудить вопросы любого рода взаимодействия с другими политическими силами за исключением Республиканской партии Армении из-за серьезных идеологических расхождений. По его словам, пока у АНК нет никаких намерений и сложно что-то сказать до тех пор, пока не будут известны результаты выборов, которые и будут диктовать дальнейшие шаги Конгресса. Он также констатировал, что искусственно созданные блоки долго не живут. <Для нас важно сказать правду народу и заручиться поддержкой реального электората. Наша цель сегодня - не преодолеть порог в 7 % - а сделать всё, для изменения ситуации, сложившейся в стране>, - заключил Зурабян.