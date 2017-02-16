Четверг, 16 Февраля 2017 16:07

АрмИнфо. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели военнослужащего контрактной службы Гарегина Акоповича Минасяна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, по предварительным данным 15-го февраля около 15:00 при очистке от снега дороги ведущей на боевую позицию N-ой воинской части бульдозер T-170 МО скатился в ущелье из-за чего военнослужащий контрактной службы Гарегин Акопович Минасян скончался, а военнослужащие Армен Михайлович Пухан и Вруир Фирдусович Нерсисян получили телесные повреждения