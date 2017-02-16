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 Четверг, 16 Февраля 2017 16:07

Нана Мартиросян

СК возбудил уголовное дело по факту гибели военнослужащего контрактной службы

СК возбудил уголовное дело по факту гибели военнослужащего контрактной службы

АрмИнфо. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели военнослужащего контрактной службы Гарегина Акоповича Минасяна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, по предварительным данным 15-го февраля около 15:00 при очистке от снега дороги ведущей на боевую позицию N-ой воинской части бульдозер T-170 МО скатился в ущелье из-за чего военнослужащий контрактной службы Гарегин Акопович Минасян скончался, а военнослужащие Армен Михайлович Пухан и Вруир Фирдусович Нерсисян получили телесные повреждения

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