Четверг, 16 Февраля 2017 16:06

АрмИнфо. Народ должен поверить, что Сейран Оганян - оппозиционер. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил зампредседателя Армянского национального конгресса и руководитель фракции АНК Левон Зурабян, отвечая на вопрос о том, верит ли он в то, что экс-министр обороны Армении Сейран Оганян стал оппозиционером.

<Это не моя задача - верить или не верить. Народ должен поверить. Что же касается первомартовских событий, то скажу одно - если Оганян хочет оправдаться за то, что 1 марта 2008 года направил армию против народа - пусть скажет правду. Ни для кого не секрет, что армия была использована против народа. Есть неопровержимые факты и доказательства этому. Пусть Оганян объяснит, что за указ 0032 был подписан им в 2008 году>, - отметил Зурабян.

Ранее, экс-министр обороны Армении, один из лидеров блока <Оскаян-Раффи-Оганян> сейран Оганян отвечая на вопрос будет ли в повестке блока вопрос раскрытия дела о событиях 1-марта 2008 года, заявил, что политическая единица будет действовать исключительно в рамках закона. "Если есть какие-либо упущения, которые были и до сих пор не раскрыты, то мы непременно используем нашу силу для раскрытия", - подчеркнул он. Оганян также признал, что сейчас в Армении есть политзаключенные.