Четверг, 16 Февраля 2017 16:04

АрмИнфо. Партия "Армянское возрождение" на апрельских парламентских выборах будет бороться не за вступление в парламент, а за весомое присутствие. Об этом 16 февраля, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, заявил лидер партии Артур Багдасарян.

"Сколько Бог даст, столько процентов и получим. Как гласит народная мудрость "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь", мы не будем бороться за вступление в парламент. Будем стремиться к большим высотам", - подчеркнул он. При этом политик не исключил поствыборного сотрудничества с блоками "Царукян", "Елк" и "Оганян-Раффи-Осканян".

"Армянское возрождение" готово вступить в поствыборную коалицию с любой политической силой, если будет иметь весомое влияние на принятие решений. После конституционных реформ в Армении власть больше не должна формироваться одной партией. Одновременно не должны создаваться искусственные коалиции, они должны быть реальными", - подчеркнул он, при этом заявив, что его команда конкурентноспособна и может достичь успеха.

Багдасарян также заявил, что возглавленная им партия не намерена оставаться оппозицией. "Мы боремся за то, чтобы стать властью, чтобы воплотить в жизнь наши программы", - подчеркнул он. При этом Багдасарян подчеркнул, что ПАВ выступает против Сержа Саргсяна и сформированной вокруг него политической системы, тем не мене, не исключив возможности сотрудничества с правящей Республиканской партией Армении.

Отметим, что в 2008 году <ярый оппозиционер> лидер партии <Оринац еркир> Артур Багдасарян, сразу после выборов примкнул к победившему на выборах Сержу Саргсяну и впоследствии консолидироваться в альянс с правящей Республиканской партией. Он занял пост секретаря Совбеза, однако после отставки премьер-министра Тиграна Саркисяна также подал в отставку. Согласно имеющимся сведениям, Багдасарян претендовал на пост главы Кабинета министров, однако президент не удовлетворил его желания. Уже в апреле 2014 года партия вновь провозгласила себя оппозицией. 6-го июня 2015 года Багдасарян инициировал создание политического объединения "Армянское возрождение", что на взгляд политологов, стало своеобразным ребредингом "Оринац еркир" в преддверии парламентских выборов.