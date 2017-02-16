Четверг, 16 Февраля 2017 12:51

АрмИнфо.Сотрудники Омбудсмена Армении посетили координатора "Учредительного парламента" Жирайра Сефиляна, Варужана Аветисяна и Мартироса Акопяна в УИУ "Вардашен" и "Армавир".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главного правозащитника, в ходе визита были отдельные беседы со всеми тремя и обсуждены условия содержания. Мартирос Акопян озвучил вопросы, связанные с бытовым обеспечением, которые были обсуждены с администрацией УИУ.

Сефилян же озвучил инцидент, связанный с отказом разрешать встречу с его адвокатом. Он сообщил, что его защитник уже начал соответствующую процедуру, связанную как с этим инцидентом, так и другими зафиксированными проблемами.

Офис Омбудсмена также сообщил, что визиты в УИУ будут иметь продолжительный характер.

Ранее адвокат Сефиляна и Аветисяна Мушег Шушанян обвинил руководство УИУ <Армавир> в незаконных действиях. По его словам, днем 14 февраля

он посетил УИУ с целью встречи со своими подзащитными. После проверки имеющихся при нем материалов на предмет наличия металлических предметов, заместитель начальника УИУ Х.Аветисян заявил, что ему необходимо удостовериться в отсутствии у адвоката документов политического содержания и призывов. Получив отказ, он заявил, что может разрешить свидание лишь при выполнении вышеуказанного условия.