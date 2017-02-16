Четверг, 16 Февраля 2017 12:47

АрмИнфо. В кулуарах правящей партии уже сейчас за несколько месяцев до парламентских выборов обсуждаются различные конфигурации власти в случае победы Республиканской партии.

Согласно одному из обсуждаемых сценариев, после завершения срока президентства Сержа Саргсяна в 2018 году на должность главы государства от РПА будет выдвинута кандидатура нынешнего председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна, на этом посту его заменит министр-глава аппарата правительства Давид Арутюнян. Пост спикера парламента пророчат министру обороны Вигену Саркисяну, который возглавляет пропорциональный список РПА. Должности вице-спикеров от РПА займут Эдуард Шармазанов и ныне министр юстиции Арпине Ованесян, хотя их имена также муссируются в качестве возможных претендентов на пост председателя парламента. Ну а кресло премьера-министра, как уже было заявлено, вновь займет Карен Карапетян. Существенных изменений в составе кабмина также, согласно властным источникам, после выборов не предусматривается.