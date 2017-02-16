Четверг, 16 Февраля 2017 12:30

АрмИнфо. В ближайшее время не планируется встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Марии Захаровой, отвечая на вопрос о том, возможна ли в ближайшее время встреча в формате Лавров-Налбандян-Мамедъяров.

<У меня нет информации о том, что встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении будет проводиться в ближайшее время. Если она появится, то я с Вами ею обязательно поделюсь>, - ответила дипломат.

Коснувшись запланированного на 20 февраля в Нагорном Карабахе референдума по внесению изменений в конституцию, Захарова заявила, что проблема Нагорного Карабаха будет обсуждаться в ближайшее время в ходе встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегой из Армении Эдвардом Налбандяном. < Могу сказать, что в среднесрочной перспективе планируются контакты с азербайджанскими коллегами на соответствующем уровне. Конечно, тема Нагорного Карабаха также будет на ней обсуждаться. Дополнительную информацию на этот счет мы вам предоставим. Я Ваш вопрос беру в проработку>, - заключила официальный представитель МИД России.

Отметим, что 21-22 февраля по приглашению министра иностранных дел России Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел Армении. Визит станет продолжением насыщенного российско-армянского диалога, ориентированного на дальнейшее развитие союзнического взаимодействия в политической, торгово- экономической и гуманитарной областях. В ходе переговоров планируется обсудить насущные вопросы двустороннего сотрудничества, ряд актуальных внешнеполитических тем, включая нагорно-карабахское урегулирование. Особое внимание будет уделено проблематике взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений и других международных организаций.