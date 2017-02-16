Четверг, 16 Февраля 2017 12:17

АрмИнфо.Сотрудники Международного Комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе посетили азербайджанского военнопленного Эльнура Гусейнова.

Как сообщила в беседе с корреспондентом АрмИнфо сотрудник пресс-службы миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян, посещение азербайджанского военнослужащего состоялось 14 февраля. <В соответствии со своим мандатом МККК осуществляет посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с содержащимися лицами, а также помочь обеспечить связь с их семьями>, - сказала Мусаелян.

Напомним, что вооруженные силы Азербайджана 1 февраля текущего года в районе 15:00 часов предприняли диверсионно-разведывательную вылазку в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджасниких войск, в ходе которой был пленен военнослужащий армии Азербайджана Эльнур Гусейнов 1995 г.р.