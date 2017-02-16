Четверг, 16 Февраля 2017 12:14

АрмИнфо.Пострадавшие в ДТП под Кубанью с участием рейсового автобуса Москва-Ереван граждане Армении получают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Анаит Пайтян.

<Водитель Р.П. (1953 г.р.) и его сменщик К.М. (1968 г.р.) были доставлены в центральную областную больницу. У водителя автобуса диагностирован перелом ребер и берцовой кости ноги. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Состояние второго пострадавшего оценивается как среднетяжелое. У него диагностирован перелом берцовой кости и сотрясение мозга>, - сообщила Пайтян.

Накануне, по информации пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, примерно в 15:30 недалеко от станицы Кущевской водитель рейсового автобуса Setra, следовавшего по маршруту Москва - Ереван, не выдержал дистанцию с впереди идущим транспортным средством и в результате допустил столкновение с грузовиком MAN из Ростовской области. <ДТП произошло в тот самый момент, когда управлявший автобусом Москва-Ереван 64-летний мужчина не выдержал дистанцию и врезался в движущийся в попутном направлении грузовик MAN из Ростовской области. Водители и его напарник были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Всего в автобусе находилось 9 человек>, - отмечалось в сообщении ведомства.