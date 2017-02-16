Четверг, 16 Февраля 2017 12:13

АрмИнфо.15 февраля в Вене состоялась рабочая встреча Генерального секретаря Европейского института омбудсмена Йозефа Сигеле, омбудсмена Армении Армана Татояна и омбудсмена Нагорного Карабаха Рубена Меликяна.

В ходе встречи Сигеле представил планы текущей и предстоящей работы ЕИО. Татоян и Меликян, в свою очередь, рассказали о проблемах прав человека в своих республиках и направлениях решения существующих проблем. Омбудсмен Арцаха представил свой доклад, посвященный апрельским событиям 2016 года, в котором собраны факты жестокости со стороны Азербайджана.

Стороны обсудили также последние события, связанные с блогером Александром Лапшиным.

Следует отметить, что Институт Защитника прав человека в Республике Арцах с 2009 года является институциональным членом ЕИО, офис которого находится в Инсбруке (Австрия).