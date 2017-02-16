Четверг, 16 Февраля 2017 12:09

АрмИнфо.Позиция Греции по нагорно- карабахскому конфликту остается неизменной. Об этом в интервью АПА заявил посол Греции в Азербайджане Димитриос Тсоунгас.

По его словам, Греция поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по решению конфликта в рамках международного права. "В прошлую пятницу во время моего выступления в Объединении Молодых Дипломатов Азербайджана, мой ответ на вопрос о Нагорном Карабахе был переведен неправильно. Моя мысль полностью отражена не была. Так во время выступления я сказал, что Греция в рамках международного права полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием конфликта. Я отметил важность уважения международного права и сказал, что на Кипре есть подобная ситуация и этот вопрос требует терпения"- заявил греческий дипломат.