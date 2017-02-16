Четверг, 16 Февраля 2017 12:06

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациями РА сообщает, что 16-го февраля по положению на 09.00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Согласно источнику, труднопроходимы повороты Тигранашена, автодорога Сотк- Карвачар и перевал Варденяц. На поворотах Тигранашена, автодороге Горис-Сисиан и перевале Варденяц местами наблюдается гололедица. В Нагорно-Карабахской Республике труднопроходима автодорога Карвачар-Сотк.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.