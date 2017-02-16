Четверг, 16 Февраля 2017 12:05

АрмИнфо.16 февраля в большинстве регионов Армении временами ожидается выпадение осадков в виде снега, с 18-20 ожидается погода без осадков. Об этом говорится в сообщении МЧС РА.

Согласно источнику, 16 февраля местами ожидается выпадение снега в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях, а также в Нагорно-Карабахской Республике. 17-го февраля осадки в виде снега будут наблюдаться только в Сюникской области и в Нагорном Карабахе. С 18-20 февраля ожидается погода без осадков. Ветер северо- восточный с порывами до 3-8 м/с.

С 16-18 февраля температура воздуха в республике понизится на 10-12 градусов, и лишь 19-го и 20-го в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях и в Нагорном Карабахе она повысится на 7-9 градусов.

В Ереване 16-го февраля ожидается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Также не ожидается осадков с 17 по 20 февраля. Днем в столице температура воздуха составит -3 - -5, ночью

- -12-14 градусов.