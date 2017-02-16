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 Четверг, 16 Февраля 2017 12:05

Александр Аванесов

16 февраля в большинстве регионов Армении временами ожидается выпадение осадков  в виде снега

16 февраля в большинстве регионов Армении временами ожидается выпадение осадков  в виде снега

АрмИнфо.16 февраля в большинстве регионов Армении временами ожидается выпадение осадков  в виде снега, с 18-20 ожидается погода без осадков. Об этом говорится в сообщении МЧС РА.

Согласно источнику, 16 февраля местами ожидается выпадение снега в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях, а также в Нагорно-Карабахской Республике.  17-го февраля осадки в виде снега будут наблюдаться только в Сюникской области  и в Нагорном Карабахе. С 18-20 февраля ожидается погода без осадков. Ветер северо- восточный с порывами до 3-8 м/с.

С 16-18 февраля температура воздуха в республике понизится на 10-12 градусов, и лишь 19-го и 20-го в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях  и в Нагорном Карабахе она повысится на 7-9 градусов.

В Ереване 16-го февраля ожидается переменная облачность, существенных осадков не ожидается.  Также  не ожидается осадков с 17 по 20 февраля.  Днем в столице температура воздуха составит -3 - -5, ночью

- -12-14 градусов.

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