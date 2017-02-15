Среда, 15 Февраля 2017 18:32

АрмИнфо.Блок <Елк> отклонил предложение главы объединения <Национальное самоопределение> (ОНС) Паруйра Айрикяна о сотрудничестве в ходе парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении, распространенном 15 февраля.

Свой отказ блок мотивировал нехваткой времени, поскольку списки должны быть представлены в ЦИК не позже 16 февраля текущего года. "На данный момент существует ряд технических препятствий, которые делают невозможным формирование взаимоотношений в формате блока и вовлечение новой силы в состав альянса. Тем не менее, мы были готовы включить в состав блока в рейтинговом порядке представителей ОНС, о чем сделали предложение, но оно было в свое время отклонено", - подчеркнуто в сообщении.

Ранее Айрикян заявлял о сотрудничестве с блоком "Оганян-Раффи-Осканян". Однако заявил о намерении покинуть его, мотивируя тем, что внутри альянса существуют разногласия. Позже он выступил с рядом предложений к этому же блоку, однако последние не приняли их. 15 февраля Айрикян созвал политсовет, в ходе которого было принято решение выступить с предложением войти в состав блока <Елк>.

Отметим, что блок "Елк" сформирован из трех политических партий: "Просвещенной Армении" Эдмона Марукяна, "Гражданского договора"Никола Пашиняна и "Республики" Арама Саркисяна. Накануне стало известно, что пропорциональный список блока возглавит Марукян, вторым номером будет Саркисян, а третьим Пашинян.