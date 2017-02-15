Среда, 15 Февраля 2017 18:25

АрмИнфо.Блок воинов-добровольцев присоединился к политической единице "Оганян - Раффи - Осканян". Об этом говорится в заявлении блока.

Предстоящие судьбоносные парламентские выборы могут позволить осуществить в стране радикальные реформы, чтобы в будущем иметь государство без политзаключенных. Следовательно, долгом всех активных граждан Армении является участие в выборах и выражение четкой позиции. "Исходя из вышеперечисленного и не ставя под сомнение искреннее стремление всех оппозиционных политических сил, мы заявляем о том, что присоединяемся к блоку <Оганян - Раффи - Осканян>", - подчеркнули авторы заявления.

Отметим, что 13 февраля Экс-министр обороны Сейран Оганян, а также экс-главы МИД Армении и лидеры партий "Единение" Вардан Осканян и "Наследие" Раффи Ованнисян подписали соглашении об участии в

парламентских выборах в блоке. К блоку также присоединились партия "Справедливость" и Народная партия, а также общественные организации "Объединенные армяне" и "Независимый судья". Ранее же от сотрудничества с данным блоком отказались партия "Третья Республика" и Демпартия Армения.