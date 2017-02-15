Среда, 15 Февраля 2017 18:23

АрмИнфо.В министерстве охраны природы Армении обсудили "Программу мероприятий по эффективному управлению водными ресурсами Араратской долины". Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минограны природы, 15 феварял в ведомстве состоялось очередное заседания межведомственной рабочей группы по эффективному управлению водными ресурсами страны.

В настоящее время из артезианских скважин осуществляются попуски 1,6 млрд куб метров воды, из которых 800 млн куб.м направляются рыбным хозяйствам, 581 млн куб м - на орошение, 190 млн куб м - на нужды населения в питьевой воде, и 29 млн куб м. - на производственные нужды. По словам Арцвика Минасяна, возобновляемый объем подземных вод Араратской долины составляет 1,1 млрд куб м воды. Согласно программе, в 2017-18 гг. предлагается ограничить водозабор подземных вод Араратской долине посредством скважин ежегодно до 1,1 млрд куб.м.

Министр охраны природы Арцвик Минасян по итогам рабочего обсуждения поручил членам межведомственной группы в течение двух дней представить окончательные предложения во поводу программы. Планируется, что окончательный вариант программы эффективного управления водными ресурсами Араратской долины вскоре будет представлен премьер-министру. Напомним, что 25 января состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы, созданной по поручению премьер-министра в целях изучения эффективности управления подземными водами Араратской долины. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе министерства охраны природы, глава ведомства, руководитель рабочей группы Арцвик Минасян напомнил, что распоряжением премьер- министра Карена Карапетяна межведомственная рабочая группа должна в 20-дневный срок представить программу мероприятий, направленную на обеспечение воспроизводства водных ресурсов, разработку их новой структуры, внедрение новых норм по объемам воды, необходимой на производство рыбы.