Понедельник, 13 Февраля 2017 16:08

АрмИнфо. Экс-министр обороны Сейран Оганян, а также экс-главы МИД Армении и лидеры партий "Единение" Вардан Осканян и "Наследие" Раффи Ованнисян подписали соглашении об участии в парламентских выборах в блоке.

"Осознавая, что для противостояния стоящим перед страной внутренним и внешним вызовам необходимо сформировать власть нового качества. Принимаем, что для улучшения общественной жизни, решения проблем в стране необходимо отбросить личные амбиции и руководствоваться исключительно государственными интересами. Идя навстречу общественному требованию о необходимости консолидации политического и общественного поля, и считая важным предстоящие парламентские выборы, мы решили заключить соглашение об участии в выборах единым блоком", - отмечено в соглашении. Авторы документа заметили, что блок готов сотрудничать со всеми политическим и общественными силами, а также с отдельными деятелями, кто обеспокоен будущим Армении и Арцаха.

Лидер "Наследия" Раффи Ованнисян заявил, что партии инициировали данную борьбу во имя независимости Армении, территориальной целостности Арцаха и защищающего границы солдата. "Мы будем бороться во имя наших потерь, наших героев и политзаключенных", - подчеркнул он. При этом он выразил уверенность в том, что партиям удастся добиться успеха.

В свою очередь, глава партии "Единение" Вардан Осканян заявил, что консолидация партий является исключительной возможностью изменить ситуацию в стране. "Мы не сомневаемся, что можно очень быстро многое изменить в стране. Правящая власть является препятствием для развития Армении, обеспечения ее безопасности, стабильности - это уже состоявшийся факт", - заявил он. При этом он посчитал историческим событием подписание данного документа.

Отметим, что к блоку также присоединились партия "Справедливость" и Народная партия, а также общественные организации "Объединенные армяне" и "Независимый судья". Ранее же от сотрудничества с данным блоком отказались партия "Третья Республика" и Демпартия Армении.