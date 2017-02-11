Суббота, 11 Февраля 2017 21:06

АрмИнфо.Республиканская партия является абсолютным фаворитом предвыборной гонки. Об этом журналистов заверил вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

По его утверждению, об этом свидетельствуют соцопросы, проведенные не только РПА, но и оппозиционными силами. Шармазанов также заверил, что рейтинговый список партии самый конкурентоспособный среди политических сил.

Говоря о выборах, Шармазанов отметил, что целью РПА является проведение честных демократичных выборов, ну и получение как можно больше голосов на них.