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 Суббота, 11 Февраля 2017 21:06

Татевик Шагунян

Шармазанов: Республиканская партия является абсолютным фаворитом предвыборной гонки

Шармазанов: Республиканская партия является абсолютным фаворитом предвыборной гонки

АрмИнфо.Республиканская партия является абсолютным фаворитом предвыборной гонки. Об этом журналистов заверил вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов. 

По его утверждению, об этом свидетельствуют соцопросы, проведенные не только РПА, но и оппозиционными силами. Шармазанов также заверил, что рейтинговый список партии самый конкурентоспособный среди политических сил. 

Говоря о выборах, Шармазанов отметил, что целью РПА является проведение честных демократичных выборов, ну и получение как можно больше голосов на них.

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