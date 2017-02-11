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 Суббота, 11 Февраля 2017 21:05

Марианна Мкртчян

Балаян: Армения предоставила убежище Шаину Мирзоеву и его семье

Балаян: Армения предоставила убежище Шаину Мирзоеву и его семье

АрмИнфо. Армения предоставила  убежище Шаину Мирзоеву. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна.


«Шаин Мирзоев обратился к властям Армении с просьбой предоставить временное убежище, так как являясь членом Совета Талышской культуры, участником  Талышкого освободительного движения, корреспондентом газеты «Толиши Садо»  -  вследствие грубейших нарушений прав национальных и религиозных меньшинств и оказания в их отношении насильственных действий вынужден был бежать из Азербайджана и с семьей прибыл в Армению.

Власти РА положительно отреагировали на просьбу Мирзоева», - говорится в заявлении Балаяна. 

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