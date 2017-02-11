Суббота, 11 Февраля 2017 21:05

АрмИнфо. Армения предоставила убежище Шаину Мирзоеву. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна.



«Шаин Мирзоев обратился к властям Армении с просьбой предоставить временное убежище, так как являясь членом Совета Талышской культуры, участником Талышкого освободительного движения, корреспондентом газеты «Толиши Садо» - вследствие грубейших нарушений прав национальных и религиозных меньшинств и оказания в их отношении насильственных действий вынужден был бежать из Азербайджана и с семьей прибыл в Армению.

Власти РА положительно отреагировали на просьбу Мирзоева», - говорится в заявлении Балаяна.