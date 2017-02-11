Суббота, 11 Февраля 2017 20:26

АрмИнфо. Правящая Республиканская партия представила свой рейтинговый список на 13 участках страны.

В списке в основном "местечковые авторитеты", депутаты-предприниматели со стажем, молчавшие на протяжении всех сессий парламентов последних созывов и "незнакомые всем лица".

Что из себя представляет пропорциональный список правящей партии армянская общественность узнает 14 - 15 февраля. Тогда же будет приведена в окончательный вид предвыборная программа партии.

Однако основные ее акценты вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов представил после заседания исполнительного органа. Так РПА во внешней политике акцент поставит на ее продолжаемости, будет также усердно работать над повышением безопасности страны, ее экономическим развитием, решением демографических проблем, обеспечением зашиты прав человека и становлением демократии.