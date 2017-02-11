Суббота, 11 Февраля 2017 16:59

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян принял участие в мероприятии, посвященном празднику Святого полководца Саркиса. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента, в мероприятии также участвовали 20 военнослужащих срочной службы, которые выделились в ходе боевого дежурства на передовой.

Обращаясь к ним, президент отметил, что всех их объединяет одежда солдата армянской армии и решимость защищать родину. Президент выразил уверенность в том, что в будущем они станут министрами, послами, предпринимателями, видными деятелями культуры и тогда тоже будут защищать и развивать родину.

"Вы делаете то, что должно делать каждый мужчина, защищая свою семью, защищая свою родину. И вы делаете это с чувством собственного достоинства, ответственностью, воинской пунктуальностью и дисциплиной. За такое отношение, конечно, мы должны быть благодарны вашим учителям и командирам, но и в первую очередь, конечно, вашим родителям, поскольку именно семья имеет незаменимую роль в развитии любого человека", - подчеркнул он. Президент заверил, что за спиной каждого военнослужащего стоят сильные государственные структуры и народ, которые сделают все, чтобы они имели все необходимое для защиты границ.

"Присутствуют солдаты, которые в апреле прошлого года защитили нашу честь, нашу независимость, нерушимость границ. К сожалению, многие достойные сейчас отсутствуют, однако они с нами, поскольку ценой своей жизни сделали возможным, то, что вы вместе сделали и стали бессмертными", - подчеркнул президент. По словам Саргсян, 3-4 года назад в ходе одного из своих выступлений он отметил, что в случае необходимости молодые военнослужащие и командиры будут лучше воевать, чем это сделало поколение, воюющее в 90-ые. "Я, конечно, огорчен тем, что были боевые действия, однако с другой стороны рад, что мое утверждение реально", - подчеркнул он.

Президент также поручил предоставить военнослужащим 10-дневный поощрительный отпуск.