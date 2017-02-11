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 Суббота, 11 Февраля 2017 16:52

Татевик Шагунян

Назначен новый посол Армении в Аргентине

Назначен новый посол Армении в Аргентине

АрмИнфо. Указом президента Армении Сержа Саргсяна Эстерия Мкртумян назначена послом РА в Аргентине. Об этом сообщает сайт- президента РА

Ранее эту должность занимал заместитель главы аппарата президента Армении Алексан Арутюнян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Эстерия Мкртумян, 1976 г. рождения, работает в системе внешнеполитического ведомства с 2003 года. С декабря 2013 года работала в посольстве Армении в Аргентине в качестве советника, а затем в должности генконсула.   

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