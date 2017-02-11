Суббота, 11 Февраля 2017 16:30

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял министра транспорта Российской Федерации, председателя российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и РФ Максима Соколова, прибывшего в Армению с целью участия в 6-м совещании руководителей, уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-российских отношений и хода выполнения договоренностей, достигнутых в рамках официального визита премьер- министра РА в Россию. Было подчеркнуто, что в этом направлении уже осуществлены шаги и есть прогресс.

Высоко оценивая уровень армяно-российских союзнических отношений, Карапетян еще раз отметил, что есть большой потенциал для их углубления по ряду направлений. В этом плане он отметил важность создания армяно-российского инвестиционного фонда, который даст возможность привлечь российский капитал в бизнес-сферу Армении посредством совместных проектов, способствуя росту объемов товарооборота. Глава правительства подчеркнул также необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства и с удовлетворением отметил, что с российской стороной уже осуществляются конкретные шаги в направлении процесса поставок сельхозтехники.

Карапетян и Соколов затронули вопросы, касающиеся сотрудничества в транспортной сфере, улучшения и развития инфраструктур, программы создания свободной экономической зоны на границе с Ираном и участия в ней российских компаний. Министр транспорта РФ подчеркнул, что создаваемая в Мегри свободная экономическая зона для российского бизнеса может стать хорошей площадкой в направлении углубления торгово- экономических связей с иранским рынком. По словам Соколова, эта программа может быть взаимовыгодной для всех сторон. Собеседники выразили готовность продолжать результативное сотрудничество и придать новый стимул двусторонним торгово- экономическим связям.