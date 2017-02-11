Суббота, 11 Февраля 2017 16:28

АрмИнфо. Глава партии "Армянское возрождение" Артур Багдасарян возглавит пропорциональный список партии. Об этом в беседе с журналистами заявил член партии Ованес Маркарян.

По его словам, переговоры с политическими силами относительно сотрудничества на выборах продолжаются. "Мне звонили представители одной из политических сил и просили встречи",- отметил он, не конкретизируя, какая именно сила пытается наладить сотрудничество с партией.

Напомним, что учредительный съезд партии <Армянское возрождение>, созданной в результате объединения 12 партий и 138 общественных организаций во главе с партией <Оринац Еркир>, состоялся в Ереване 21 февраля 2016 года. Накануне же было объявлено о консолидации <Оринац Еркира> с <Армянским возрождением>.