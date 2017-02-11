Суббота, 11 Февраля 2017 16:27

АрмИнфо. В Ереване в СКК имени Карена Демирчяна стартовал 2-ой съезд партии <Армянское возрождение>. В работе съезда принимают участие 2180 делегатов, которые обсуждают вопросы, связанные с предстоящими 2 апреля парламентскими выборами.

Как заявил в беседе с журналистами член партии Мгер Шахгелдян <Армянское возрождение> не исключает формирование блока после выборов. Он вновь подтвердил намерение партии участвовать в предстоящих парламентских выборах отдельно. "Программы у нас оппозиционные", - подчеркнул Шахгельдян.

Напомним, что учредительный съезд партии <Армянское возрождение>, созданной в результате объединения 12 партий и 138 общественных организаций во главе с партией <Оринац Еркир>, состоялся в Ереване 21 февраля 2016 года.