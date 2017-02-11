Суббота, 11 Февраля 2017 13:01

АрмИнфо.В Посольстве России в Армении отпраздновали День Дипломатического работника.

В ходе приветственной речи к участникам приема, посол России в Армении Иван Волынкин, в частности, заявил: <Мы отдаем должное нашим предшественникам, в укреплении российской государственности, продвижении позиций России на мировой арене. Оставленное ими богатейшее наследие, заложенные традиции - неоценимое подпорье в нашей сегодняшней работе. В России последовательно выступают за суверенитет и права народов на определение своей судьбы. Только на основе равноправия можно добиться объединения усилий в борьбе против общих для всего человечества вызовов и угроз, в первую очередь, угрозы международного терроризма>. При этом Волынкин добавил, что российские дипломаты честно выполняют свой долг и живут своей работой.

<Великий канцлер Российской Империи А.М. Горчаков говорил: <нет таких расходящихся интересов, которые нельзя было бы примирить, ревностно и упорно работая : в духе справедливости и умеренности>. Именно такой подход и впредь будет лежать в основе наших действий по выстраиванию равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми партнерами>, - заключил российский дипломат.

Затем Иван Волынкин вручил нагрудные знаки МИД России <За взаимодействие> замминистра иностранных дел Армении Шаваршу Кочаряну и советнику министра иностранных дел РА, руководителю Департамента СНГ МИД РА Армену Гевондяну <За многолетнюю деятельность в деле развития российско-армянских союзнических отношений>. В конце вечере сотрудники посольства во главе с супругой посла Светланой Рамишвили исполнили армянскую песню солдата на армянском и русском языках.