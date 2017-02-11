Суббота, 11 Февраля 2017 13:00

АрмИнфо. Сотрудники офиса Омбудсмена Армении Армана Татояна навестили в УИУ "Больница для осужденных" доставившего хлеб группе <Сасна црер> Артура Саркисяна.

Представители главного правозащитника страны изучили условия его содержания под стражей, соблюдение его прав, также состояние оказания медицинской помощи. Они провели личную встречу с задержанными. Саркисян сообщил, что объявил голодовку в знак протеста против возбужденного в его отношении уголовного дела.

Отметим, что Саркисян был освобожден 31 декабря по болезни. Однако 9 февраля суд решил его вновь арестовать его. Около 13 часов 10 февраля Артур Саркисян в знак протеста против возбужденного в его отношении уголовного дела, представил заявление о голодовке и письменно отказался принять посылку.

Напомни, что Артур Саркисян 26 июля прорвал полицейский кордон возле захваченного полка ППС на своей машине и доставил еду членам Группы <Сасна црер>. В настоящее время ему инкриминируется содействие вооруженной группе. Вооруженная группа <Сасна црер> 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля <Сасна црер> сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.-