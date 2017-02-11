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 Суббота, 11 Февраля 2017 11:41

Нана Мартиросян

Минувшей ночью азербайджанские ВС нарушили режим перемирия из гранатометов и минометов

Минувшей ночью азербайджанские ВС нарушили режим перемирия из гранатометов и минометов

АрмИнфо. В ночь с 10 на 11 февраля вооруженные силы Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Нагорно-Карабахской Республики применяя минометы и гранатометы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО НКР, в направлении армянских позиций противник произвел более 620 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, минометов калибра 60 и 82 мм (всего 17 снарядов), гранатометов. Также зарегистрирован интенсивный снайперский обстрел (83 выстрела).  "Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздержались от ответных действий и продолжили уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу", - отмечено в сообщении.

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