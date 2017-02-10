Пятница, 10 Февраля 2017 15:29

АрмИнфо. В случае победы на парламентских выборов экс-министр обороны Сейран Оганян пообещал армянской молодежи коренные изменения в ряде сфер. Об этом он заявил в своем очередном видео обращении в Facebook.

В частности, он заверил, что его политическая команда сделает все для повышения роли профессионального образования, разработки политики

грантов для компенсации платы за обучение в университетах, предоставления льгот для участников апрельской войны и других боевых действий, вовлеченности молодых кадров в систему государстаенного управления. "В этом контексте важно, чтобы "омоложение" системы государственного управления происходило не за счет отсутствия опыта. При этом вовлечение молодых кадров должно происходить с учетом их профессиональных навыков, а не традиционным путем вмешательства родственников и знакомых, или исходя из их политических взглядов", - подчеркнул политик.

Оганян пообещал обратить особое внимание на миграцию молодежи из приграничных районов. На его взгляд, необходимо разработать

соответствующие программы, чтобы в приграничных районах были созданы достойные условия для проживания. Экс-министр не забыл упомянуть и армян Диаспоры, привлечение которых во внутриполитические и внешнеполитические процессы он считает необходимостью. "Исходя из необходимости обеспечения безопасности Армении, следует предпринять последовательные шаги для повышения привлекательности срочной воинской службы. Необходимо также оградить молодежь от политических манипуляций, представить программы поддержки start-up проектов молодых предпринимателей", - подчеркнул он.

Экс-министр считает важным также социальное обеспечение получивших ранения или имеющих инвалидность военнослужащих и их семей. "На протяжении многих лет я сталкивался с этой проблемой, однако армия в одиночку не может справиться с этим вызовом, следовательно, необходим государственный подход", - подчеркнул он. Оганян также отметил необходимым провести эффективную демографическую политику посредством повышения уровня жизни, поддержки молодых семей и т.д.