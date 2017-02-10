Пятница, 10 Февраля 2017 15:28

АрмИнфо. На данный момент ни одна из партий не представила заявку на участие в предстоящих парламентских выборах, намеченных на 2 апреля. Об этом 10 февраля в Ереване в беседе с журналистами заявил глава Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян.

Он также сообщил, что не разделяет точку зрения о том, что новый избирательный процесс непонятен и сложен для рядового избирателя. <Это преувеличения. Попросту, есть процедуры - нововведения, в частности, не складывать бюллетени после голосования, их идентификация, применение конвертов и так далее. В этой связи мы подготовили специальный видеоролик, который уже доступен на сайте ЦИК. Кроме того, кода уже будут выдвижения - мы начнем более интенсивную кампанию по информированию граждан>, - сказал Мукучян

Глава ЦИК также коснулся рейтинговых избирательных списков и призвал забыть термин <рейтинговый>. <Это не рейтинговый, а территориальный. В каждом избирательном участке будут представлены общереспубликанские и территориальные списки. Общереспубликанские списки будут состоять из двух частей, один из которых - список национальных меньшинств. Бюллетень же будет двусторонним. На одной стороне - название, номер, имена кандидатов пропорционального списка, на другой - имена кандидатов данной территории>, - отметил Мукучян. Он также рассказал о механизмах подсчета голосов и заметил, что, в первую очередь, будут определены те, кто преодолел 5% и 7 % барьеры, и на основе этого уже будет распределено количество мандатов. По его словам, они поровну будут распределены между общереспубликанскими и территориальными кандидатами. <В случае территориальных списков, за основу берется число голосов, полученных партией на данной территории. Таким образом, будет определяться, сколько мандатов будет предоставлено той или иной партии на этом участке", - заключил Мукучян.