Четверг, 9 Февраля 2017 20:29

АрмИнфо. Экстрадиция российско-израильского блогера и путешественника Александра Лапшина осуществлена с нарушением норм международного права. Об этом говорится в заявлении Палаты адвокатов Армении, поступившем в АрмИнфо.

Как говорится в заявлении, изучение хронологии событий свидетельствует о политической мотивации процесса - в обход внутринациональных и межгосударственных правовых норм.

В заявлении напоминается, что экстрадиция не проводится, если есть веские основания полагать, что запрос мотивирован преследованием конкретного человека.

При этом, одно из двух инкриминируемых Лапшину обвинений не является уголовно преследуемым даже в самом Азербайджане - речь о незаконном пересечении государственной границы, каковой не может считаться не находящаяся под контролем азербайджанской стороны граница НКР. Вторая часть обвинений не является уголовно- преследуемой в Беларуси - призывы против территориальной целостности Азербайджана. Экстрадиция Лапшина противоречит Декларации о правах человека, согласно которой все имеют право на свободу выражений. Учитывая это, Беларусь не имела права экстрадировать Лапшина в Азербайджан, говорится в заявлении.

В Палате адвокатов Армении напоминают о процессе вокруг азербайджанского офицера-убийцы Рамиля Сафарова, которого Венгрия передала на родину, где он должен был продолжить отбывать наказание, но в тот же день решением президента Азербайджана Ильхама Алиева он был амнистирован. <Необходимо отметить, что за посещение НКР Азербайджан 180 журналистов объявил персонами нон-грата. Процесс вокруг Лапшина преследует цель с помощью террора изолировать Нагорный Карабах, создать угрозу народу НКР и потенциальным посетителям>, - отмечается в заявлении.

Гражданин России, Израиля и еще ряда стран Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение без согласования с азербайджанскими властями Нагорно- Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (<Олександр>).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона <О государственной границе> и миграционного кодекса страны. Россия и Израиль попытались добиться отмены решения об экстрадиции. Однако после недавней пресс- конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко было более чем очевидно, что экстрадиция состоится. Вечером 7 февраля Александр Лапшин был доставлен в Баку.