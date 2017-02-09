Четверг, 9 Февраля 2017 19:53

АрмИнфо. Ко Дню влюбленных Конверс Банк, пользуясь услугами широкой партнерской сети, запускает акцию 20%-го CashBack для картодержателей. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, акция продлится с 11 по 14 февраля включительно, и коснется тех картодержателей, кто совершит оплату через POS- терминалы в кафе , , ресторане китайской и японской кухни , <Ераз Лаундж>, баре и .

Вместе с тем, с 6 по 14 февраля включительно, посетив филиалы Банка, клиентам представится возможность получить пластиковую карту MasterCard Standard/Woman's Card.

"Команда Конверс Банка убеждена, что любовь - это начало всего хорошего, светлого, прогрессивного. Мы поздравляем всех с праздником любви и предлагаем воспользоваться возможностями данной акции, отмечая праздник со своими любимыми в приятной атмосфере и на выгодных условиях", - говорится в официальном сообщении Банка.

С более детальной информацией об акции можно ознакомиться на сайте http://benefits.conversebank.am/hy/current-promotions/item/2017/02/07/valentinecashback/.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa входит в TOP-5. К 1 октября 2016 года банк нарастил число Visa на 15,3% годовых - до 44,3 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 33%. Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил в годовом разрезе на 14,8% до 147.7 млрд драмов, поднявшись по этому показателю с 3-й на 2-ую позицию. У Банка на 1 октября 2016 года насчитывается 101 банкомат и 572 собственных POS-терминала, с годовым ростом соответственно на 8,6% и 27,4%. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.