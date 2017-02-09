Четверг, 9 Февраля 2017 19:40

АрмИнфо.В рамках сотрудничества с Министерством юстиции РА и Агентством государственного регистра юридических лиц, с 8 февраля в филиалах Конверс Банка "Киликия" и "Нор Норк" выполняются функции государственного учета индивидуального предпринимателя, функции, связанные с государственной регистрацией ООО и других коммерческих организаций, а также предоставляются ряд других услуг.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, в ближайшем будущем Конверс Банк планирует постепенно расширить сеть филиалов, участвующих в этом процессе и выполнять функции других государственных органов.

Согласно источнику, параллельно с государственным учетом/государственной регистрацией клиенты могут открывать банковские счета в Конверс Банке и пользоваться также другими услугами Банка.

"Таким образом, наш Банк предоставляет возможность предпринимателям воспользоваться всеми необходимыми услугами в одном пункте обслуживания, а также преимуществами акций, периодически проводимых для наших клиентов", - говорится в официальном сообщении Банка.

Напомним, что филиальная сеть Конверс Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в регионах и 1

- в НКР.