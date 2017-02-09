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 Четверг, 9 Февраля 2017 19:38

Татевик Шагунян

Генпрокуратура Армении возбудила дело по факту крупного хищения в Минсобесе

Генпрокуратура Армении возбудила дело по факту крупного хищения в Минсобесе

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту крупного имущественного хищения в Министерстве труда и по социальным вопросам в рамках программы "Государственное содействие выпускникам детских опекунских учреждений". 

В результате различных махинаций было присвоено имущество в размере 11 млн 300 тысяч драмов. Дело находится в ведении следственного комитета. 

Отметим, что это не первый криминальный скандал в данном министерстве в последнее время. Крупные коррупционные сделки были выявлены и в находящемся в структуре министерства врачебно-трудовой экспертной комиссии при присуждении групп инвалидности, в результате глава ВТЭК был уволен и возбуждено уголовное дело.

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