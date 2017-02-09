Четверг, 9 Февраля 2017 18:36

АрмИнфо. Белоруссия исходит из того, что Армения является для нее дружественной страной, и заявления армянских депутатов на фоне выдачи Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина - просто эмоции. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

<Белоруссия и Армения - дружественные страны, партнеры по интеграционным объединениям, в том числе в ОДКБ. Поэтому, заявления, которые звучат в армянском парламенте, если таковые были, это просто эмоции>, - сказал Мирончик.

Он добавил, что ему неизвестно о фактах несбалансированных или, тем более, оскорбительных оценок со стороны белорусских парламентариев в связи с теми или иными внешнеполитическими шагами Армении. <Хотя поводы выставлять <встречный счет> были>, - отметил он.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Белоруссия проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические обязательства, как и принято во всех правовых демократических государствах.

7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку. Вечером того же дня он спецрейсом был доставлен Баку. В этой связи, в ходе заседания НС Армении армянские депутаты потребовали исключить Республику Беларусь из ОДКБ, Евразийского экономического союза, а также отозвать своего посла из Минска.

Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (<Олександр>). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона <О государственной границе> и миграционного кодекса страны. 17 января прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Азербайджана об экстрадиции Александра Лапшина. 26 января Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов об изменении судебного решения первой инстанции.