Четверг, 9 Февраля 2017 18:08

АрмИнфо.Cуществующий сегодня статус-кво в зоне карабахского конфликта никого не удовлетворяет, кроме, может быть, армянской стороны. Об этом в интервью <РИА Новости> заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В тоже время Мамедъяров подчеркнул, что несколько раз в его бытность министром стороны были довольно близки <к сдвигу>. <И как мы неоднократно говорили, необходимо постепенно "чистить стол" от проблем. А проблемы какие? Самая главная - это наличие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана. И в первую очередь хочется сказать, что солдаты просто должны вернуться в казармы, и тогда это откроет колоссальные возможности, и это часть плана>,- заявил он.

9 февраля в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила встречи главы МИД России с коллегами из Армении и Азербайджана на полях Мюнхенской конференции 17-19 февраля