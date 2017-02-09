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 Четверг, 9 Февраля 2017 18:06

Нана Мартиросян

Доставивший членам "Сасна Црер" еду Артур Саркисян вновь находится в ССС

Доставивший членам "Сасна Црер" еду Артур Саркисян вновь находится в ССС

АрмИнфо.Доставивший членам "Сасна Црер" еду во время захвата Полка Патрульной Службы Полиции в Ереване Артур Саркисян на данный момент находится в Специальной следственной службе.

 

Как заявил его брат Арсен Саркисян его насильно доставили туда. “Они напали на наш дом, без санкции увели брата, других подробностей пока не могу сообщить”, - подчеркнул он, заметив, что Артур вместе со своим адвокатом более часа находится в ССС.

 

Отметим, что 30 декабря  Артур Саргсян был освобожден из-под ареста.  У него был ряд болезней, не совместимых с содержанием под стражей, в том числе и болезнь бехтерева, однако полномочные органы не соглашались пересмотреть меру его пресечения. Саркисян обвиняется в содействии действиям "Сасна црер" при захвате ППС.

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