Четверг, 9 Февраля 2017 18:00

АрмИнфо.Наличие российской военной базы в Армении является делом Москвы и Еревана, но Баку учитывает этот факт. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Это, конечно, дело двусторонних отношений между Россией и Арменией. При понимании, конечно, что каждая страна, соответственно, в регионе тоже реагирует, исходя из тех угроз и вызовов, с которыми она сталкивается. Этот фактор тоже надо всегда учитывать", - сказал Мамедъяров. Он также напомнил, что российская база находилась в Армении еще с советских времен.

"Эта военная база была издавна там, еще во времена Советского союза там достаточно сильная группировка войск находилась на южном направлении, на границе с Турцией - членом НАТО. В данном случае, я так понимаю, что пускай Россия с Арменией сами определяют. Хотя, конечно, мы тоже должны глаза открытыми держать с учетом вызовов и угроз", - подчеркнул министр.

Отметим, что 102-я российская военная база дислоцирована в армянском Гюмри. Она несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.